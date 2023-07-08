Advertisement

أخبار عاجلة

الرئيس الأوكراني يزور جزيرة الأفعى الواقعة في البحر الأسود بزورق عقب انتهاء زيارته إلى تركيا (الجزيرة)

Lebanon 24
08-07-2023 | 03:11
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الرئيس الأوكراني يصل إلى أوديسا جنوبي البلاد ويلتقي قائد القوات البحرية الأوكرانية (الجزيرة)
lebanon 24
08/07/2023 14:21:04 Lebanon 24 Lebanon 24
القوات البحرية الأوكرانية: 4 سفن روسية في مهمة قتالية في البحر الأسود بما في ذلك حاملة صواريخ كاليبر (الجزيرة)
lebanon 24
08/07/2023 14:21:04 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة الدفاع الأوكرانية: مسيرة أوكرانية استهدفت السفينة الروسية إيفان خورس في البحر الأسود أمس (الجزيرة)
lebanon 24
08/07/2023 14:21:04 Lebanon 24 Lebanon 24
وكالة الأناضول: الرئيس الأوكراني يزور تركيا اليوم ويبحث مع الرئيس أردوغان القضايا الإقليمية والدولية
lebanon 24
08/07/2023 14:21:04 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
10:36 | 2023-07-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:55 | 2023-07-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:24 | 2023-07-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:23 | 2023-07-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:22 | 2023-07-07 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
07:06 | 2023-07-08
06:44 | 2023-07-08
06:19 | 2023-07-08
06:14 | 2023-07-08
06:00 | 2023-07-08
05:37 | 2023-07-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website