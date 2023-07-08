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مسؤول إيراني: المهاجمون لم يتمكنوا من دخول قسم الشرطة وتم توقيفهم في الباحة الخارجية (الحدث)

Lebanon 24
08-07-2023 | 03:23
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