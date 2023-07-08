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سرايا القدس - كتيبة عقبة: نفذنا عمليات إطلاق نار استهدفت عدّة حواجز للاحتلال في مخيم عقبة جبر، الأربعاء الماضي (الميادين)
Lebanon 24
08-07-2023
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04:02
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