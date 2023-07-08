Advertisement

أخبار عاجلة

ممثل الاتحاد الأوروبي في فلسطين للجزيرة: يجب زيادة الضغط على إسرائيل لحل للنزاع وإلا فمن المستحيل وقف العنف

Lebanon 24
08-07-2023 | 04:56
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
ممثل الاتحاد الأوروبي في فلسطين للجزيرة: الاقتحام العسكري لمخيم جنين كان مؤلما وماجرى انتهاك للقانون الدولي
lebanon 24
08/07/2023 14:22:45 Lebanon 24 Lebanon 24
الاتحاد الأوروبي يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار بين إسرائيل والفلسطينيين (سكاي نيوز عربية)
lebanon 24
08/07/2023 14:22:45 Lebanon 24 Lebanon 24
الاتحاد الأوروبي يطالب إسرائيل والفلسطينيين بضبط النفس وحماية المدنيين (العربية)
lebanon 24
08/07/2023 14:22:45 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الروسية: قلقون من التصعيد بين الفلسطينيين والإسرائيليين والعنف الحالي يهدد الاستقرار الإقليمي
lebanon 24
08/07/2023 14:22:45 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
10:36 | 2023-07-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:55 | 2023-07-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:24 | 2023-07-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:23 | 2023-07-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:22 | 2023-07-07 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
07:22 | 2023-07-08
07:06 | 2023-07-08
06:44 | 2023-07-08
06:19 | 2023-07-08
06:14 | 2023-07-08
06:00 | 2023-07-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website