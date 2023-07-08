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أخبار عاجلة
الرئيس التركي: أوكرانيا تستحق الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي
Lebanon 24
08-07-2023
|
06:44
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