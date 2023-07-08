Advertisement

أخبار عاجلة

قائد طيران الجيش الإيراني: طيران الجيش قادر على التحرك في جميع أنحاء البلاد في أقل من ساعتين

Lebanon 24
08-07-2023 | 07:22
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
قائد الجيش الإيراني: قواتنا في أعلى مستوى من الجاهزية وقادرة على تنفيذ أي مهمة توكل إليها
lebanon 24
08/07/2023 17:24:48 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الأوكراني: نتلقى معلومات من الشركاء الغربيين حول إقلاع الطيران الحربي الروسي فوق الأراضي الأوكرانية (الشرق)
lebanon 24
08/07/2023 17:24:48 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي يعلن عن مناورات لسلاح الطيران شمالي فلسطين المحتلة تستمر حتى يوم الأربعاء (سكاي نيوز)
lebanon 24
08/07/2023 17:24:48 Lebanon 24 Lebanon 24
قوات الدعم السريع: تم اسقاط مقاتلة من طراز ميغ خلال غارات نفذها طيران الجيش على مواقعنا في منطقة بحري بالخرطوم
lebanon 24
08/07/2023 17:24:48 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
10:13 | 2023-07-08
09:47 | 2023-07-08
09:38 | 2023-07-08
08:32 | 2023-07-08
08:24 | 2023-07-08
07:50 | 2023-07-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website