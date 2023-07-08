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المتحدث باسم وزارة الدفاع الأوكرانية: موسكو هي من يرتكب جرائم حرب إرهابية ونحن نقاتل لاستعادة أرضنا
Lebanon 24
08-07-2023
|
16:38
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