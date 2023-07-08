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تحطم طائرة صغيرة بولاية كاليفورنيا الأميركية على بعد 152 متر من المدرج بسبب ظروف الرؤية المنخفضة (الشرق)

Lebanon 24
08-07-2023 | 23:35
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