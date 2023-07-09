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إعلام إسرائيلي: أكثر من 420 مقاتل احتياط في وحدة الكوماندوس البحرية "شايطيت 13" أعلنوا أنهم سيوقفون تطوعهم لغاية وقف التشريع القضائي (الميادين)

Lebanon 24
09-07-2023 | 00:27
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