إعلام إسرائيلي: أكثر من 420 مقاتل احتياط في وحدة الكوماندوس البحرية "شايطيت 13" أعلنوا أنهم سيوقفون تطوعهم لغاية وقف التشريع القضائي (الميادين)

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