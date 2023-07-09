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عضو البرلمان الأوروبي ميك ووليس: المدنيون في أوكرانيا سيقعون ضحية للذخائر العنقودية

Lebanon 24
09-07-2023 | 00:51
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