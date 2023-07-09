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الشرطة الإسرائيلية تعتقل متظاهرين خلال الاحتجاجات المندلعة في تل أبيب ضد خطة "الإصلاحات القضائية" التي تعتزم الحكومة تنفيذها (العربية)

Lebanon 24
09-07-2023 | 01:33
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