الراعي في عظة قداس الأحد من الديمان: التعنت في إبقاء الفراغ في سدة الرئاسة هو مقصود وأوصل إلى تشريع الضرورة في مجلس النواب وتعيينات الضرورة في حكومة تصريف الأعمال وهذه جريمة يرتكبها المعطلون

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