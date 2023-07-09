الراعي: ننتظر كلمة القضاء في جريمة القرنة السوداء والمطلوب رفع ايدي السياسيين وتدخلاتهم التي تعيق عمل الاجهزة الامنية كما المطلوب ايقاف الاعمال فوق أرض القرنة السوداء خصوصاً في ما يتعلق منها بالمياه

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