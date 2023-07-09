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المطران عودة: لمَ لا تقوم الإدارات المختصة بتحديد ملكيّة العقارات وبترسيم الحدود، كلّ الحدود، ليعيش الجميع بسلام؟

Lebanon 24
09-07-2023 | 05:10
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