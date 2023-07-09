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حاكم القرم الموالي لموسكو يعلن أن الدفاعات الجوية الروسية أسقطت صاروخ كروز بدون وقوع خسائر (سكاي نيوز عربية)

Lebanon 24
09-07-2023 | 05:26
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