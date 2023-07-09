رئيس وزراء حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا يعلن أن الحكومة الإيطالية أبلغته برفع حظرها الجوي المفروض على الطيران المدني الليبي منذ 10 أعوام (سكاي نيوز عربية)

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