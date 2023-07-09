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حاكم بيلغورود الروسية: استهداف المقاطعة بأكثر من 40 قذيفة أوكرانية أمس (الجزيرة)
Lebanon 24
09-07-2023
|
06:19
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