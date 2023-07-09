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انفجار سيارة بمدينة منبج بريف حلب الشرقي في سوريا يقتل 3 من قوات مجلس منبج العسكري بينهم قيادي (الشرق)

Lebanon 24
09-07-2023 | 07:03
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