Advertisement

أخبار عاجلة

مصادر في وزارة المال للـ"ال بي سي": أي قرار لجهة ما يسمى بالتمديد الإداري لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة يحتاج إلى بحث في مجلس الوزراء

Lebanon 24
09-07-2023 | 08:12
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
عون: أردت تغيير حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ولكن وزير المال يومها اقترح التمديد له وقد حصل على تصويت الثلثين في مجلس الوزراء
lebanon 24
09/07/2023 17:57:22 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في حديثٍ عبر "النهار": من الطبيعي مع خلوّ مركز حاكمية مصرف لبنان إنتقال صلاحيات الحاكم إلى نائبه الأول بحسب قانون النقد والتسليف ونولي أهمية لإستمرارية عمل مصرف لبنان والحفاظ على الإستقرار المالي والنقدي
lebanon 24
09/07/2023 17:57:22 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الإعلام زياد مكاري بعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء: تكليف وزير المالية رفع تقرير دقيق يبيّن تداعيات الملاحقات الخارجية خارج لبنان بحقّ حاكم مصرف لبنان على أدائه لمهامه وانعكاس ذلك على مهام "المركزي" وتكليف وزير العدل تقديم الرأي القانوني المناسب
lebanon 24
09/07/2023 17:57:22 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": مجلس الوزراء اتخذ قرار إلغاء امتحانات شهادة البريفيه لهذه السنة على ان يتابع وزير التربية هذا الأمر في السنوات المقبلة
lebanon 24
09/07/2023 17:57:22 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
10:54 | 2023-07-09
10:52 | 2023-07-09
10:48 | 2023-07-09
10:31 | 2023-07-09
10:11 | 2023-07-09
10:09 | 2023-07-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website