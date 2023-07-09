Advertisement

أخبار عاجلة

مدفيديف: إذا تأكدت محاولة الهجوم على محطة نووية في روسيا فيجب استهداف محطات بأوروبا

Lebanon 24
09-07-2023 | 12:56
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزير الخارجية البريطاني: على روسيا عدم تعريض سلامة محطة زابوريجيا النووية في أوكرانيا لمزيد من الخطر
lebanon 24
09/07/2023 21:16:16 Lebanon 24 Lebanon 24
هجوم وشيك على محطة نووية... اتهامات متبادلة بين أوكرانيا وروسيا
lebanon 24
09/07/2023 21:16:16 Lebanon 24 Lebanon 24
زيلينسكي لماكرون: روسيا تخطط لاستفزازات خطيرة في محطة زابوريجيا النووية (العربية)
lebanon 24
09/07/2023 21:16:16 Lebanon 24 Lebanon 24
الكرملين ينفي التصريحات الأوكرانية بشأن إعداد روسيا لشنّ هجوم على محطة زابوريجيا النووية ويصفها "بالكاذبة"
lebanon 24
09/07/2023 21:16:16 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
14:05 | 2023-07-09
13:38 | 2023-07-09
13:12 | 2023-07-09
13:08 | 2023-07-09
13:07 | 2023-07-09
13:05 | 2023-07-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website