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ميقاتي : في حال نفذ نواب حاكم مصرف لبنان تهديدهم بالاستقالة من مناصبهم سيطلب منهم وزير المال يوسف خليل الاستمرار في تسيير المرفق العام
Lebanon 24
09-07-2023
|
13:07
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