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مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر يقرر دعم خطوات لمنع انهيار السلطة الفلسطينية مقابل وقف السلطة أنشطتها ضد إسرائيل على الساحة الدولية

Lebanon 24
09-07-2023 | 13:38
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