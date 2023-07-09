25
o
بيروت
27
o
طرابلس
26
o
صور
26
o
جبيل
26
o
صيدا
26
o
جونية
22
o
النبطية
22
o
زحلة
23
o
بعلبك
27
o
بشري
25
o
بيت الدين
22
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
أخبار عاجلة
وزير إعلام اليمن: قد نعيد النظر في التسهيلات المتعلقة بمطار صنعاء بسبب انتهاكات الحوثيين
Lebanon 24
09-07-2023
|
14:40
A-
A+
photos
0
A+
A-
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وكالة تاس: وزيرا الخارجية التركي والروسي يبحثان في اتصال هاتفي آخر التطورات المتعلقة باتفاق اسطنبول للحبوب (سكاي نيوز عربية)
Lebanon 24
وكالة تاس: وزيرا الخارجية التركي والروسي يبحثان في اتصال هاتفي آخر التطورات المتعلقة باتفاق اسطنبول للحبوب (سكاي نيوز عربية)
10/07/2023 00:15:15
10/07/2023 00:15:15
Lebanon 24
Lebanon 24
إعلام إيراني عن وزير الخارجية: إعادة العلاقات الدبلوماسية بين إيران و الجزائر وفتح السفارات
Lebanon 24
إعلام إيراني عن وزير الخارجية: إعادة العلاقات الدبلوماسية بين إيران و الجزائر وفتح السفارات
10/07/2023 00:15:15
10/07/2023 00:15:15
Lebanon 24
Lebanon 24
في طرابلس.. إدراج موقعين على الخارطة السياحية بحضور وزيري السياحة والإعلام
Lebanon 24
في طرابلس.. إدراج موقعين على الخارطة السياحية بحضور وزيري السياحة والإعلام
10/07/2023 00:15:15
10/07/2023 00:15:15
Lebanon 24
Lebanon 24
وسائل إعلام هولندية: تسجيل أول حالة وفاة بسبب عاصفة صيفية نادرة الحدوث
Lebanon 24
وسائل إعلام هولندية: تسجيل أول حالة وفاة بسبب عاصفة صيفية نادرة الحدوث
10/07/2023 00:15:15
10/07/2023 00:15:15
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
ذعر وهلع في اسطنبول وإجلاء النزلاء من الفنادق... فماذا حصل اليوم هناك؟ (فيديو)
Lebanon 24
ذعر وهلع في اسطنبول وإجلاء النزلاء من الفنادق... فماذا حصل اليوم هناك؟ (فيديو)
05:42 | 2023-07-09
09/07/2023 05:42:52
Lebanon 24
Lebanon 24
بسبب حفل في بيروت... ثنائيّ لبنانيّ حديث مواقع التواصل الإجتماعيّ فما القصّة؟
Lebanon 24
بسبب حفل في بيروت... ثنائيّ لبنانيّ حديث مواقع التواصل الإجتماعيّ فما القصّة؟
07:02 | 2023-07-09
09/07/2023 07:02:58
Lebanon 24
Lebanon 24
الصرافون حذرون: "توقّف مفاجئ ومن دون إنذار مسبق"
Lebanon 24
الصرافون حذرون: "توقّف مفاجئ ومن دون إنذار مسبق"
02:15 | 2023-07-09
09/07/2023 02:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
شعبة المعلومات عثرت على القاصرة غايا فادي ساروفيم
Lebanon 24
شعبة المعلومات عثرت على القاصرة غايا فادي ساروفيم
10:25 | 2023-07-09
09/07/2023 10:25:48
Lebanon 24
Lebanon 24
نقل ممثلة معروفة إلى المستشفى... وهذه حالتها الصحيّة الآن
Lebanon 24
نقل ممثلة معروفة إلى المستشفى... وهذه حالتها الصحيّة الآن
08:00 | 2023-07-09
09/07/2023 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
16:55 | 2023-07-09
وصول الرئيس الأميركي جو بايدن إلى المملكة المتحدة (ا ف ب)
16:53 | 2023-07-09
قصف مدفعي يستهدف مدينة جسر الشغور في ريف إدلب (الحدث)
16:19 | 2023-07-09
الدفاع المدني:حريق اعشاب في مجدل عنجر
16:12 | 2023-07-09
وسائل إعلام اسرائيلية: ستُسمع أصوات إنفجارات في الجليل الأعلى ناتجة عن مناورة يجريها الجيش "الإسرائيلي" تبدأ الليلة وتنتهي يوم الخميس المقبل
16:10 | 2023-07-09
زيلينسكي: بوتين سيضطر للحوار إذا وجد القوات الأوكرانية على حدود القرم
15:47 | 2023-07-09
الرئيس الأميركي جو بايدن يصل إلى العاصمة البريطانية لندن
فيديو
زعيم حزب يسرق نظارة من متجر.. شاهدوا ماذا فعل! (فيديو)
Lebanon 24
زعيم حزب يسرق نظارة من متجر.. شاهدوا ماذا فعل! (فيديو)
02:38 | 2023-07-05
10/07/2023 00:15:15
Lebanon 24
Lebanon 24
حاسب Xiaomi اللوحي الجديد.. هذه مميزاته (فيديو)
Lebanon 24
حاسب Xiaomi اللوحي الجديد.. هذه مميزاته (فيديو)
08:00 | 2023-07-02
10/07/2023 00:15:15
Lebanon 24
Lebanon 24
حادث مروع يودي بحياة سائق هولندي في حلبة سباق (فيديو)
Lebanon 24
حادث مروع يودي بحياة سائق هولندي في حلبة سباق (فيديو)
23:00 | 2023-07-01
10/07/2023 00:15:15
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact