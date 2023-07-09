Advertisement

أخبار عاجلة

وزير إعلام اليمن: قد نعيد النظر في التسهيلات المتعلقة بمطار صنعاء بسبب انتهاكات الحوثيين

Lebanon 24
09-07-2023 | 14:40
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وكالة تاس: وزيرا الخارجية التركي والروسي يبحثان في اتصال هاتفي آخر التطورات المتعلقة باتفاق اسطنبول للحبوب (سكاي نيوز عربية)
lebanon 24
10/07/2023 00:15:15 Lebanon 24 Lebanon 24
إعلام إيراني عن وزير الخارجية: إعادة العلاقات الدبلوماسية بين إيران و الجزائر وفتح السفارات
lebanon 24
10/07/2023 00:15:15 Lebanon 24 Lebanon 24
في طرابلس.. إدراج موقعين على الخارطة السياحية بحضور وزيري السياحة والإعلام
lebanon 24
10/07/2023 00:15:15 Lebanon 24 Lebanon 24
وسائل إعلام هولندية: تسجيل أول حالة وفاة بسبب عاصفة صيفية نادرة الحدوث
lebanon 24
10/07/2023 00:15:15 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
16:55 | 2023-07-09
16:53 | 2023-07-09
16:19 | 2023-07-09
16:12 | 2023-07-09
16:10 | 2023-07-09
15:47 | 2023-07-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website