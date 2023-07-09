Advertisement

أخبار عاجلة

سامي الجميل: هناك فريق يقول "انا سأبقى اعطّل لأفرض مرشحي".. فيما ما نقوله نحن اننا نقبل بأي مرشح آخر ومستعدون للقبول بالنتائج ولن نعطّل الّا اذا حاولتم فرض مرشحكم علينا (LBCI)

Lebanon 24
09-07-2023 | 14:51
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
"فاغنر" تُعزّز عملياتها في أفريقيا... ما الرسالة التي أوصلتها روسيا لدولة عربيّة هناك؟
lebanon 24
10/07/2023 00:15:26 Lebanon 24 Lebanon 24
حوار "حزب الله" بشأن الرئاسة: "مرشحنا او مرشحكم"
lebanon 24
10/07/2023 00:15:26 Lebanon 24 Lebanon 24
سامي الجميل: أبلغت لودريان اننا لن نطرح أسماء جديدة وعلى الآخرين سحب مرشحهم
lebanon 24
10/07/2023 00:15:26 Lebanon 24 Lebanon 24
من سامي الجميل.. كلامٌ جديد عن جلسة "الرئاسة" وهذا ما قاله
lebanon 24
10/07/2023 00:15:26 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
16:55 | 2023-07-09
16:53 | 2023-07-09
16:19 | 2023-07-09
16:12 | 2023-07-09
16:10 | 2023-07-09
15:47 | 2023-07-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website