سامي الجميل: هناك فريق يقول "انا سأبقى اعطّل لأفرض مرشحي".. فيما ما نقوله نحن اننا نقبل بأي مرشح آخر ومستعدون للقبول بالنتائج ولن نعطّل الّا اذا حاولتم فرض مرشحكم علينا (LBCI)

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