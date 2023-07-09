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سامي الجميّل: حزب الله سيكمل بمنطق السيطرة على البلد والمؤسسات والسياسة والأرض والاقتصاد وأنا مع الخروج من المنطق التقليدي للمواجهة والانتقال إلى مرحلة جديدة سنتحدث عنها فور الاتفاق عليها في المعارضة

Lebanon 24
09-07-2023 | 15:01
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