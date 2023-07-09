سامي الجميّل: حزب الله سيكمل بمنطق السيطرة على البلد والمؤسسات والسياسة والأرض والاقتصاد وأنا مع الخروج من المنطق التقليدي للمواجهة والانتقال إلى مرحلة جديدة سنتحدث عنها فور الاتفاق عليها في المعارضة

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