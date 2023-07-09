Advertisement

أخبار عاجلة

زيلينسكي: بوتين سيضطر للحوار إذا وجد القوات الأوكرانية على حدود القرم

Lebanon 24
09-07-2023 | 16:10
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
سكرتير مجلس الأمن القومي الروسي: القوات الأوكرانية شنّت أكثر من 70 هجوما بالطائرات المسيرّة على القرم هذا العام
lebanon 24
10/07/2023 00:16:37 Lebanon 24 Lebanon 24
باتروشيف يكشف أمام بوتين حجم خسائر القوات الأوكرانية منذ بدء "الهجوم المضاد"
lebanon 24
10/07/2023 00:16:37 Lebanon 24 Lebanon 24
لجنة التحقيق الروسية: القوات الأوكرانية أطلقت 4 صواريخ على جسر تشونغارسكي بين خيرسون والقرم
lebanon 24
10/07/2023 00:16:37 Lebanon 24 Lebanon 24
بوتين: القوات الأوكرانية لم تحقق أي نجاح لكنها ما زالت تمتلك قدرات هجومية
lebanon 24
10/07/2023 00:16:37 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
17:16 | 2023-07-09
16:55 | 2023-07-09
16:53 | 2023-07-09
16:19 | 2023-07-09
16:12 | 2023-07-09
15:47 | 2023-07-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website