وسائل إعلام اسرائيلية: ستُسمع أصوات إنفجارات في الجليل الأعلى ناتجة عن مناورة يجريها الجيش "الإسرائيلي" تبدأ الليلة وتنتهي يوم الخميس المقبل

Lebanon 24