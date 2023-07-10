27
o
بيروت
30
o
طرابلس
28
o
صور
29
o
جبيل
28
o
صيدا
29
o
جونية
25
o
النبطية
25
o
زحلة
27
o
بعلبك
30
o
بشري
28
o
بيت الدين
26
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
أخبار عاجلة
ستة قتلى في هجوم على دار حضانة في جنوب الصين
Lebanon 24
10-07-2023
|
00:29
A-
A+
photos
0
A+
A-
Advertisement
مواضيع ذات صلة
6 قتلى في هجوم على حضانة للأطفال جنوب الصين.. واعتقال المنفذ
Lebanon 24
6 قتلى في هجوم على حضانة للأطفال جنوب الصين.. واعتقال المنفذ
10/07/2023 09:47:16
10/07/2023 09:47:16
Lebanon 24
Lebanon 24
تنظيم "جيش العدل" البلوشي يتبنى الهجوم على مخفر في زاهدان جنوب شرق إيران
Lebanon 24
تنظيم "جيش العدل" البلوشي يتبنى الهجوم على مخفر في زاهدان جنوب شرق إيران
10/07/2023 09:47:16
10/07/2023 09:47:16
Lebanon 24
Lebanon 24
هيئة الطوارئ الأوكرانية: ارتفاع قتلى الهجوم الروسي الذي استهدف لفيف أمس إلى 9 والجرحى إلى 42 بينهم أطفال
Lebanon 24
هيئة الطوارئ الأوكرانية: ارتفاع قتلى الهجوم الروسي الذي استهدف لفيف أمس إلى 9 والجرحى إلى 42 بينهم أطفال
10/07/2023 09:47:16
10/07/2023 09:47:16
Lebanon 24
Lebanon 24
بينهم نساء وأطفال.. قتلى في تسرب غاز سام بجنوب إفريقيا
Lebanon 24
بينهم نساء وأطفال.. قتلى في تسرب غاز سام بجنوب إفريقيا
10/07/2023 09:47:16
10/07/2023 09:47:16
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
ذعر وهلع في اسطنبول وإجلاء النزلاء من الفنادق... فماذا حصل اليوم هناك؟ (فيديو)
Lebanon 24
ذعر وهلع في اسطنبول وإجلاء النزلاء من الفنادق... فماذا حصل اليوم هناك؟ (فيديو)
05:42 | 2023-07-09
09/07/2023 05:42:52
Lebanon 24
Lebanon 24
بسبب حفل في بيروت... ثنائيّ لبنانيّ حديث مواقع التواصل الإجتماعيّ فما القصّة؟
Lebanon 24
بسبب حفل في بيروت... ثنائيّ لبنانيّ حديث مواقع التواصل الإجتماعيّ فما القصّة؟
07:02 | 2023-07-09
09/07/2023 07:02:58
Lebanon 24
Lebanon 24
نقل ممثلة معروفة إلى المستشفى... وهذه حالتها الصحيّة الآن
Lebanon 24
نقل ممثلة معروفة إلى المستشفى... وهذه حالتها الصحيّة الآن
08:00 | 2023-07-09
09/07/2023 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أمطار "بعزّ" تموز.. اليكم آخر توقعات الطقس غداً
Lebanon 24
أمطار "بعزّ" تموز.. اليكم آخر توقعات الطقس غداً
14:56 | 2023-07-09
09/07/2023 02:56:17
Lebanon 24
Lebanon 24
شعبة المعلومات عثرت على القاصرة غايا فادي ساروفيم
Lebanon 24
شعبة المعلومات عثرت على القاصرة غايا فادي ساروفيم
10:25 | 2023-07-09
09/07/2023 10:25:48
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
02:00 | 2023-07-10
الدفاع الروسية: أوكرانيا حاولت استهداف مناطق روسية بصواريخ باليستية يوم أمس
01:53 | 2023-07-10
زيلنسكي لقناة "إيه بي سي" الأميركية: أوكرانيا بحاجة لضمانات أمنية في قمة الناتو قبل الانضمام إلى الحلف
01:13 | 2023-07-10
وزير داخلية بولندا: اعتقال عضو آخر في شبكة تجسس روسية في بولندا
23:59 | 2023-07-09
المرصد السوري: مقتل 5 في انفجار سيارة في قرية تل الهوى شمال حلب
23:59 | 2023-07-09
قتيلان و11 جريحاً في 7 حوادث سير خلال الـ24 ساعة الماضية (التحكم المروري)
18:31 | 2023-07-09
بوليتيكو عن مسؤولين غربيين: دول الناتو تبحث إعلان ضمانات أمنية خلال قمتها في ليتوانيا
فيديو
زعيم حزب يسرق نظارة من متجر.. شاهدوا ماذا فعل! (فيديو)
Lebanon 24
زعيم حزب يسرق نظارة من متجر.. شاهدوا ماذا فعل! (فيديو)
02:38 | 2023-07-05
10/07/2023 09:47:16
Lebanon 24
Lebanon 24
حاسب Xiaomi اللوحي الجديد.. هذه مميزاته (فيديو)
Lebanon 24
حاسب Xiaomi اللوحي الجديد.. هذه مميزاته (فيديو)
08:00 | 2023-07-02
10/07/2023 09:47:16
Lebanon 24
Lebanon 24
حادث مروع يودي بحياة سائق هولندي في حلبة سباق (فيديو)
Lebanon 24
حادث مروع يودي بحياة سائق هولندي في حلبة سباق (فيديو)
23:00 | 2023-07-01
10/07/2023 09:47:16
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact