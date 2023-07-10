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زيلنسكي لقناة "إيه بي سي" الأميركية: أوكرانيا بحاجة لضمانات أمنية في قمة الناتو قبل الانضمام إلى الحلف
Lebanon 24
10-07-2023
|
01:53
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