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زيلنسكي لقناة "إيه بي سي" الأميركية: أوكرانيا بحاجة لضمانات أمنية في قمة الناتو قبل الانضمام إلى الحلف

Lebanon 24
10-07-2023 | 01:53
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