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حاكم زابوروجيا: 4 ضحايا وإصابة 11 في قصف روسي استهدف بلدة قرب خط الجبهة

Lebanon 24
10-07-2023 | 02:58
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