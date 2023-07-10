Advertisement

أخبار عاجلة

ألمانيا: نعمل بشكل ثنائي مع أوكرانيا بشأن الضمانات الأمنية

Lebanon 24
10-07-2023 | 03:20
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الرئيس البولندي: أوكرانيا تنتظر إشارة واضحة بشأن آفاق انضمامها إلى النيتو بعد مناقشة الضمانات الأمنية (الجزيرة)
lebanon 24
10/07/2023 11:49:59 Lebanon 24 Lebanon 24
أردوغان: سوف نعمل كل ما يمكن لوقف الحرب ونحن ندعم أوكرانيا بشكل كامل
lebanon 24
10/07/2023 11:49:59 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية الأميركية: ما نشهده في روسيا لحظة استثنائية كشفت بشكل كبير فشل الحرب الروسية على أوكرانيا
lebanon 24
10/07/2023 11:49:59 Lebanon 24 Lebanon 24
وزيرة الخزانة الأميركية: نعمل بشكل متواصل وحثيث مع الكونجرس للوصول إلى اتفاق بشأن رفع سقف الدين
lebanon 24
10/07/2023 11:49:59 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
04:48 | 2023-07-10
04:15 | 2023-07-10
04:06 | 2023-07-10
03:53 | 2023-07-10
03:50 | 2023-07-10
03:48 | 2023-07-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website