Advertisement

أخبار عاجلة

الاتحاد الأوروبي يدعو لتجديد آلية إيصال المساعدات إلى شمال غرب سوريا

Lebanon 24
10-07-2023 | 03:50
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الاتحاد الأوروبي يدعو إلى انتخابات محلية جديدة شمالي كوسوفو بمشاركة الصرب (الأناضول)
lebanon 24
10/07/2023 11:50:14 Lebanon 24 Lebanon 24
مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي يدعو إلى محاسبة المسؤولين عن ارتكاب "الفظائع" في السودان (الشرق)
lebanon 24
10/07/2023 11:50:14 Lebanon 24 Lebanon 24
الاتحاد الأوروبي يجدد موقفه: لا علاقات مع سوريا إلا بشرط
lebanon 24
10/07/2023 11:50:14 Lebanon 24 Lebanon 24
بوريل: الاتحاد الأوروبي سيقدم مبلغ 660 مليون يورو لدعم سوريا خلال العام المقبل
lebanon 24
10/07/2023 11:50:14 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
04:48 | 2023-07-10
04:15 | 2023-07-10
04:06 | 2023-07-10
03:53 | 2023-07-10
03:48 | 2023-07-10
03:20 | 2023-07-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website