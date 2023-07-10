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"الجزيرة" عن إذاعة الجيش الإسرائيلي: قوات الجيش قتلت فلسطينيا حاول تفجير عبوة ناسفة شمال الضفة الغربية

Lebanon 24
10-07-2023 | 05:30
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