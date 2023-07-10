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رئيس لجنة الصحة النيابية بلال عبدالله لـ"الجديد": بالنسبة لنا نؤكّد اننا ضد الشغور بحاكمية مصرف لبنان وهناك اجماع على تعيين حاكم جديد ويجب الاستمرار بعمل المؤسسات
Lebanon 24
10-07-2023
|
05:39
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