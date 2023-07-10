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الكرملين: قادة "فاغنر" أوضحوا في اجتماعهم مع بوتين روايتهم لما حدث وأكدوا تأييدهم لرئيس الدولة
Lebanon 24
10-07-2023
|
06:23
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