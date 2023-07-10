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الحكومة البريطانية: رئيس الوزراء والرئيس الأميركي اتفقا على ضرورة تعزيز التحالف والحفاظ على الدعم لأوكرانيا

Lebanon 24
10-07-2023 | 07:49
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