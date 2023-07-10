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بري: ان الخيمتين هما على أرض لبنانية وعلى المجتمع الدولي إلزام اسرائيل تطبيق القرار ١٧٠١ والانسحاب من الشطر الشمالي للغجر ومزارع شبعا وتلال كفرشوبا ونقطة b1

Lebanon 24
10-07-2023 | 07:58
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