بري: ان الخيمتين هما على أرض لبنانية وعلى المجتمع الدولي إلزام اسرائيل تطبيق القرار ١٧٠١ والانسحاب من الشطر الشمالي للغجر ومزارع شبعا وتلال كفرشوبا ونقطة b1

Lebanon 24