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أخبار عاجلة
المستشار الألماني : إقتراح الولايات المتحدة بضمانات أمنية لأوكرانيا على غرار الضمانات الإسرائيلية قيد الدراسة
Lebanon 24
10-07-2023
|
08:33
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