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المستشار الألماني : إقتراح الولايات المتحدة بضمانات أمنية لأوكرانيا على غرار الضمانات الإسرائيلية قيد الدراسة

Lebanon 24
10-07-2023 | 08:33
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