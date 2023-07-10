Advertisement

أخبار عاجلة

بن غفير ردا على بايدن: أرض إسرائيل لشعب إسرائيل ولن نتنازل عن أي تلة أو بؤرة استيطانية

Lebanon 24
10-07-2023 | 10:01
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
أكسيوس عن مسؤولين أميركيين: إسرائيل أبلغت إدارة بايدن بقرار التصديق على 4500 وحدة استيطانية بشكل مسبق (الجزيرة)
lebanon 24
10/07/2023 18:57:37 Lebanon 24 Lebanon 24
بايدن: حكومة نتنياهو هي الأكثر تطرفاً في إسرائيل منذ غولدا مائير
lebanon 24
10/07/2023 18:57:37 Lebanon 24 Lebanon 24
بايدن لـ"سي إن إن": نتحدث مع الإسرائيليين بانتظام ونأمل أن يستمر نتنياهو في التحرك نحو الاعتدال (الجزيرة)
lebanon 24
10/07/2023 18:57:37 Lebanon 24 Lebanon 24
لماذا تدعم إدارة بايدن الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على الفلسطينيين؟
lebanon 24
10/07/2023 18:57:37 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
11:52 | 2023-07-10
11:36 | 2023-07-10
11:29 | 2023-07-10
11:23 | 2023-07-10
11:22 | 2023-07-10
11:19 | 2023-07-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website