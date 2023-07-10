Advertisement

أخبار عاجلة

لافروف: نرحب بخطوات التقارب بين دول الخليج وإيران

Lebanon 24
10-07-2023 | 10:02
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
لافروف يجتمع مع وزراء مجلس التعاون لدول الخليج العربية في موسكو
lebanon 24
10/07/2023 18:57:43 Lebanon 24 Lebanon 24
لافروف: ندعم تعزيز التعاون التجاري بين روسيا ودول الخليج
lebanon 24
10/07/2023 18:57:43 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير خارجية الكويت: نرحب بتوسيع علاقات إيران مع دول الخليج
lebanon 24
10/07/2023 18:57:43 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية الكويتي خلال لقائه نظيره الإيراني: نرحب بتطوير العلاقات بين إيران ودول الخليج ونعتبر ذلك في مصلحة الجميع (الميادين)
lebanon 24
10/07/2023 18:57:43 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
11:52 | 2023-07-10
11:36 | 2023-07-10
11:29 | 2023-07-10
11:23 | 2023-07-10
11:22 | 2023-07-10
11:19 | 2023-07-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website