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أخبار عاجلة
مجلس الأمن يُوافق على تجديد تفويض البعثة الأممية لدعم اتفاق الحديدة في اليمن لعام آخر
Lebanon 24
10-07-2023
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10:50
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