Advertisement

أخبار عاجلة

صحيفة "بيلد" الألمانية عن مصادر: ألمانيا والولايات المتحدة سترفضان طلب عضوية أوكرانيا في قمة الناتو المقبلة (الشرق)

Lebanon 24
10-07-2023 | 11:13
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
صحيفة "لوموند" عن مصادر فرنسية: باريس لن تسمح بانضمام كييف لحلف الناتو ما دام الصراع العسكري مع روسيا مستمرا (الشرق)
lebanon 24
10/07/2023 18:58:29 Lebanon 24 Lebanon 24
وسط انقسامات.. الولايات المتحدة تدعم خطوة تدريجية لدخول أوكرانيا "الناتو"
lebanon 24
10/07/2023 18:58:29 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس الأوكراني لصحيفة "وول ستريت جورنال": أدعو "الناتو" إلى تقديم مسار واضح لعضوية كييف في الحلف
lebanon 24
10/07/2023 18:58:29 Lebanon 24 Lebanon 24
لافروف: أوكرانيا فقدت استقلاليتها وباتت "لعبة" في أيدي الولايات المتحدة والحديث عن إعادة روسيا لحدودها "كذب" (الشرق)
lebanon 24
10/07/2023 18:58:29 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
11:52 | 2023-07-10
11:36 | 2023-07-10
11:29 | 2023-07-10
11:23 | 2023-07-10
11:22 | 2023-07-10
11:19 | 2023-07-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website