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"الجزيرة" نقلاً عن إذاعة الجيش الإسرائيي: إصابة مواطن إسرائيلي طعنا في قرية دير قديس غرب رام الله وعمليات البحث عن منفذ العملية جارية

Lebanon 24
10-07-2023 | 11:29
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