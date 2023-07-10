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رئيس وزراء إثيوبيا: السودان يعاني فراغا في القيادة ويجب ألا نقف مكتوفي الأيدي فالعواقب وخيمة عليه وعلى المنطقة (الجزيرة)

Lebanon 24
10-07-2023 | 11:36
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