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رويترز: خطة الناتو لمواجهة أي هجوم روسي هي الأولى منذ نهاية الحرب الباردة (الشرق)

Lebanon 24
10-07-2023 | 12:50
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