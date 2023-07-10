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قادة في ائتلاف نتنياهو يؤكدون أن الحكومة ستنهار في حال تم تجميد التشريعات القضائية مرة أخرى (سكاي نيوز عربية)

Lebanon 24
10-07-2023 | 13:27
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