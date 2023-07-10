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بيان خليجي روسي: من المهم أن تقوم العلاقات بين الدول على أسس التفاهم والاحترام المتبادل وحسن الجوار (الشرق)

Lebanon 24
10-07-2023 | 13:41
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