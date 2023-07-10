Advertisement

أخبار عاجلة

بلومبيرغ عن مصادر: الكرملين على استعداد للسماح لفاغنر بالإبقاء على بعض عملياتها في إفريقيا باتفاق يدعمه بوتين (الجزيرة)

Lebanon 24
10-07-2023 | 14:14
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الكرملين: لا مواعيد محددة للقاء بوتين وأردوغان حتى الآن ومن المحتمل أن تكون هناك اتصالات (الجزيرة)
lebanon 24
11/07/2023 02:51:18 Lebanon 24 Lebanon 24
وول ستريت جورنال عن مصادر دبلوماسية واستخبارية: فاغنر ساعدت الكرملين عبر جمع إيرادات من خلال شبكة شركات وهمية (الجزيرة)
lebanon 24
11/07/2023 02:51:18 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الدفاع الروسي موجود في الكرملين حيث سيلتقي بوتين بضباط الجيش الذين أوقفوا التمرد المسلح (الجزيرة)
lebanon 24
11/07/2023 02:51:18 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس جنوب إفريقيا: تحدثت إلى بوتين وزيلينسكي وأبدى الطرفان استعدادا لاستقبال بعثة من زعماء أفارقة لبحث خطة سلام محتملة لحل الصراع
lebanon 24
11/07/2023 02:51:18 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
18:13 | 2023-07-10
18:11 | 2023-07-10
18:04 | 2023-07-10
18:02 | 2023-07-10
18:01 | 2023-07-10
17:55 | 2023-07-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website