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وزير الخارجية السويدي: توصلنا إلى اتفاق مع تركيا بشأن عضويتنا في حلف الناتو (الجزيرة)
Lebanon 24
10-07-2023
|
15:34
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