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بايدن: نرحب ببيان تركيا والسويد وأمين عام حلف الناتو بشأن انضمام ستوكهولم إلى الناتو (سكاي نيوز عربية)

Lebanon 24
10-07-2023 | 15:54
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